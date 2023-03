Costantini: "Prova discreta, pagati due errori. Palazzi fuori con la Slovenia"

Il CT Fabrizio Costantini commenta così il 2-0 contro l'Irlanda del Nord: "Abbiamo fatto una partita discreta, sarebbe stata buona se avessimo fatto risultato. In queste gare il minimo errore lo paghi, ne abbiamo fatti due e li abbiamo pagati a caro prezzo. I ragazzi hanno fatto quello che era stato detto e provato, sono stati due errori di valutazione. I ragazzi sono leggermente arrabbiati, è un anno che usciamo arrabbiati perché ce le stiamo giocando. Dobbiamo lavorare un pochino di più nella fase offensiva e su questo dobbiamo fare mea culpa. I giovani hanno dimostrato di saperci stare e devo spendere una parola anche per l'altro "giovane" Di Maio, credo che nel complesso per lui sia stato un buonissimo esordio".

Su Palazzi, Rossi e Nanni, usciti per infortunio: "Palazzi credo che lo abbiamo perso, per la prossima partita. Rossi è da valutare, Nanni sta bene, è voluto uscire appena ha sentito qualcosa, è un ragazzo maturo".