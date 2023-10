EURO 2024 Costantini: "Prova superlativa, meritavamo il pari" Il CT: "Il gol più bello della mia gestione? Non so mica, ha anche un amaro incredibile"

"Una prova superlativa, abbiamo anche fatto divertire", sottolinea il CT Fabrizio Costantini. Che sul gol di Golinucci, il terzo della sua gestione e il primo in partita ufficiale, aggiunge: "Il più bello con me in panchina? Non so mica, si porta anche un po' di amarezza, perché era una partita da pareggiare assolutamente".

