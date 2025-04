Costantini: "Quello ottenuto dalla Nazionale di Cevoli è un risultato che resterà nella storia"

Fabrizio Costantini al nostro microfono, Franco Varella ha detto che avete gettato le basi per il lavoro poi portato avanti da Roberto Cevoli, è così?

Fabrizio Costantini allenatore Fiorentino :"Mi fa piacere che Franco abbia detto queste cose, non ti nego che ho ricevuto un messaggio di Franco di auguri per il proseguo e ti assicuro che mi ha fatto immensamente piacere. Franco per me è stato un maestro perché sono stato un anno dietro le quinte a guardare quello che faceva, le idee, tantissime idee, Franco è una grandissima persona, poi dopo quando siamo in quel rettangolo verde cambiamo tutti, cambiamo tutti, non esiste più parenti, non esiste più e lì dopo magari vengono fuori un altro tipo di persona, però credo che è un vero maestro del calcio.

Ti aspettavi il risultato della nazionale?

Ma io credo che vedendo come abbiamo finito ... abbiamo finito con tre partite di qualificazione perdendo 2-1 con la Danimarca, 2-1 con la Finlandia in casa dove credo che sono due partite memorabili e abbiamo perso 3-1 in Kazakistan, partite incredibili davanti a tantissime persone, stadi pieni, credo che quello che è stato, per me è ragione Franco dire questo, però io do tantissimo merito a Cevoli, me l'hanno chiesto qualcun altro, per me il gran merito di Roberto è aver ottenuto quello che ha fatto ringiovanendo tantissimo, è chiaro che la mia idea è quella che a San Marino, io dico sempre così, a San Marino abbiamo bisogno di tutti, però quello che ha fatto secondo me Roberto sarà indimenticabile e rimarrà nella storia.