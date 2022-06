NATIONS LEAGUE Costantini: "Questa Nazionale deve avere un'impronta" Il CT alla vigilia della sfida con l'Estonia valida per il primo turno del gruppo 2 di Lega D di Nations League vuole vedere una squadra propositiva e innovativa. Costantini prosegue con il 3-5-2 già visto nelle 2 amichevoli precedenti

Il CT della Nazionale Fabrizio Costantini disegna un 3-5-2 contro l'Estonia. Modulo che consentirà a Nanni di avere maggiore appoggio, ma è chiaro che in fase di non possesso, sarà una difesa a 5 con tre centrali stretti e i due larghi a tutta fascia. "Voglio che questa Nazionale - dichiara Costantini - abbia un impronta chiara. Purtroppo - lamenta il CT- continuiamo a vederci poco, si è appena concluso il campionato sammarinese, questo non è un alibi, ma la verità e mi auguro che si possa migliorare molto anche da questo punto di vista. Questa sera ci attende una partita complicata, ma l'affronteremo - conclude Costantini- nel migliore dei modi con grande umiltà ma consapevoli di poter far bene".

Nel video l'intervista a Fabrizio Costantini, CT Nazionale San Marino

