NAZIONALE SAN MARINO Costantini riparte da Simoncini: “L'ultimo dei problemi di questa Nazionale è il ruolo di portiere” Il CT spiega la scelta di convocare Aldo Junior Simoncini a distanza di 24 mesi dalla sua ultima chiamata in Nazionale”

L'ultimo dei problemi di questa Nazionale è il portiere sostiene il neo CT Fabrizio Costantini che spiega la convocazione di Aldo Junior Simoncini. Il portiere del Tre Fiori classe 1986 aveva ricevuto il benservito dall'ex CT Franco Varrella che in chiave Nazionale lo aveva pensionato non convocandolo più dal lontano 19 novembre 2019 San Marino – Russia 0-5.

Una chiusura definitiva quella del “professore” nei suoi confronti, non richiamato nemmeno in assenza di Elia Benedettini. Una scelta tecnica, un modo di cambiare pagina, o anche di garantire al portiere del Cesena la piena tranquillità. Non è infatti un mistero che in passato tra i due portieri c'è stata della ruggine. Tensione agonistica pagata anche da Pier Angelo Manzaroli che ebbe difficoltà a gestire il dualismo. Cose che nel calcio succedono, cose che nel calcio ci sono sempre state.

Oggi, a distanza di 24 mesi dall'ultima convocazione, il portiere oltre ad esprimere tutta la sua felicità nel tornare a respirare l'aria della Nazionale, conferma, che tra lui ed Elia Benedettini, ci sarà solo leale competizione nel bene della Nazionale.

