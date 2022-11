Il Commissario Tecnico della Nazionale Sammarinese Fabrizio Costantini traccia un bilancio delle due partite giocate ai Caraibi contro Santa Lucia. Sono state gare utili - ha dichiarato il C.T. - abbiamo integrato giovani interessanti come Tosi, Lazzari, Capicchioni e Pancotti. Ultimamente si sono create grandi aspettative attorno alla Nazionale - ha aggiunto Costantini - ma ci tengo a sottolinearlo, in 30 anni quanti risultati ha fatto San Marino ? Noi abbiamo pareggiato 2 partite in due mesi.