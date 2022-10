EURO 2024 Costantini: “Svecchieremo la Nazionale, e presto recupereremo i profili migliori” Dopo la conferma, il CT Fabrizio Costantini volerà a Francoforte per i sorteggi di Euro 2024

Domenica i sorteggi di Euro 2024 e sarà ancora Fabrizio Costantini a segnare nel tabellino gli avversari della sua Nazionale. Ancora una volta non ci sarà l'Italia, mai avversaria dei biancoazzurri nei gironi di qualificazione. Costantini si dichiara fiducioso nel recuperare giocatori che sono mancati molto alla Nazionale come Filippo Berardi e Nicola Nanni. Tema di questi giorni lo svecchiamento della Nazionale, presto ci saranno novità con l'inserimento di giovani dell'Under 21. Il contratto ha la durata di un anno.

Costantini, conferma che la Federazione legherà il rapporto del CT alla competizione da affrontare. In precedenza di durata biennale, dopo il covid tutto si sviluppa in 12 mesi, come ad esempio le qualificazioni ad Euro 2024 che cominceranno a marzo e si concluderanno a novembre 2023. Per concludere, il grosso problema creato alla Nazionale con l'obbligo nelle squadre di club di un solo sammarinese. Il CT glissa e chiede ai ragazzi di San Marino di mettercela tutta per crearsi spazio. Anche se – dichiara- il campionato sammarinese è diventato freddo e sempre più distante dallo spirito nazionalistico.

