Costantini: "Tanti ragazzi sarebbero già pronti per il salto nella maggiore"

Nel video, l'intervista al ct Costantini

La Nazionale Under 21 prosegue nel suo percorso di avvicinamento al doppio impegno casalingo di inizio settembre, quando i bianco-azzurrini affronteranno, mercoledì 2 e domenica 6, Repubblica Ceca e Grecia. Ma è proprio il match contro i cechi che preoccupa di più il CT Fabrizio Costantini, anche per la disparità di condizione tra le due squadre. “La cosa che mi preoccupa è che i nostri avversari stanno giocando in campionato, quindi le maggiori difficoltà saranno di carattere fisico”, ha detto il CT Costantini.



21 i giocatori convocati tra cui figurano quattro classe 2002: il centrocampista, i difensorie l'attaccante, che proprio oggi ha firmato con la Fya Riccione in Eccellenza. Ma chi tra i volti nuovi o vecchi dell'Under ha già le carte in regola per approdare alla corte di Franco Varrella nella nazionale maggiore? “”, sentenzia Costantini.