UNDER 21 Costantini: "Tanti ragazzi sarebbero già pronti per il salto nella maggiore" Il CT ha convocato quattro classe 2002 in vista degli impegni di settembre

La Nazionale Under 21 prosegue nel suo percorso di avvicinamento al doppio impegno casalingo di inizio settembre, quando i bianco-azzurrini affronteranno, mercoledì 2 e domenica 6, Repubblica Ceca e Grecia. Ma è proprio il match contro i cechi che preoccupa di più il CT Fabrizio Costantini, anche per la disparità di condizione tra le due squadre. “La cosa che mi preoccupa è che i nostri avversari stanno giocando in campionato, quindi le maggiori difficoltà saranno di carattere fisico”, ha detto il CT Costantini.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: