IN TV Cpiace: ospite il centrocampista del Rimini Pasa Ospite in studio della puntata di questa sera ore 20.10 Simone Pasa

Cpiace: ospite il centrocampista del Rimini Pasa.

Questa sera ore 20.10 su San Marino RTV il consueto appuntamento con l’approfondimento sulla Serie C. Ospite in studio il centrocampista del Rimini Simone Pasa. Collegamento Skype con Maurizio Ciampi responsabile designatore Can C, campionato Primavera e Serie A femminile. Conduce Lorenzo Giardi opinionista Massimo Boccucci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: