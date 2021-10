Cristiano Ascari debutta da delegato UEFA in Lituania-Malta

Cristiano Ascari ha ricevuto di recente la sua prima designazione come Delegato ufficiale preposto un evento Uefa. All’ex fischietto ASA è stata affidata la sovrintendenza di Lituania-Malta, gara valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21 e afferente al Girone 3, lo stesso di Spagna, Russia, Irlanda del Nord e Slovacchia.

