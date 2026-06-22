CT di San Marino riuniti per una notte: le parole di Varrella e Casali

Intervista a Franco Varrella e Giulio Cesare Casali

Nella serata che ha riunito tutti i Commissari Tecnici della Nazionale spazio al professore Franco Varrella, docente a Coverciano unico "straniero" a sedere sulla panchina biancazzurra: "Quelli che vincono apparentemente appaiono i più bravi, poi invece di fondo c'è chi lavora per ottenere determinati obiettivi. Se l'obiettivo è di valorizzare i giovani e alla fine della fiera sono arrivato a metà classifica ma quattro ragazzi sono cresciuti e ho ottenuto il mio obiettivo sono stato vincente. Credo che noi dobbiamo interpretare meglio questa situazionalità proprio perché abbiamo bisogno di far crescere il movimento ed è interessante pensare che aggiornarsi continuamente che non vuol dire chissà fare chissà che cosa. Aggiornarsi vuol dire anche per esempio andare a guardare il lavoro di un altro allenatore che può avere magari anche idee diverse dalle nostre, che può essere una compartecipazione per acquisire meglio determinati obiettivi. Io penso che sia fondamentale"

Si riuniscono tutti i Commissari Tecnici della Nazionale di San Marino e anche lei ha scritto un pezzo di storia... "Sì, devo dire che mi ha fatto un enorme piacere questo invito non perché sono l'unico straniero per quanto riguarda la mia esperienza è stata straordinaria ma di una cosa sono e ne vado altamente orgoglioso. Ho rappresentato il limite di un abbandono verso un calcio che stava scemando la sua filosofia verso una proiezione evoluta che è il calcio di oggi"

Presente anche Giulio Cesare Casali, primo storico CT nell'amichevole del marzo '86 contro il Canada Olimpico: "Io sono stato il primo, sono orgoglioso di questo e sono molto contento di questa serata perché nonostante la mia tarda età mi viene in mente e mi ricordo di tante belle cose con cui abbiamo iniziato. Noi abbiamo proprio dato il via alla Nazionale che oggi ha sviluppato in maniera incredibile. Ho un ricordo eccezionale di quella partita contro il Canada Olimpico. Non avevo mai visto la tribuna del campo di Serravalle così piena. Una cosa incredibile, tutta la gente ha partecipato in maniera entusiasta, proprio entusiasta. Molto bello, molto bello, rimarrà sempre nel mio cuore"

È meglio il calcio della sua epoca o questo attuale? "Io ricordo quello della mia epoca che era più genuino, diciamo, meno tattico, però quello di oggi è molto più evoluto e molto più difficile".









