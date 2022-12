ECCELLENZA Cuore e forza del gruppo, il Victor ricaccia il Sampaimola a -5 Soffre la prima mezz’ora la squadra di Cassani, poi, trascinato da Dioh, il Victor si ritrova. Pareggia, torna sotto e stritola i gialli di Orecchia ad inizio ripresa. Termina 5-2 in favore del Victor San Marino

11 pt Mazza (Sampaimola), 33 pt Dioh (Victor San Marino), 45 pt Cerasuolo (Sampaimola), 4 st Lazzari (Victor San Marino), 8 st Ambrosini (Victor San Marino) 9 st Morelli (Victor San Marino), 48 st Mantovani (Victor San Marino)



Cassani rilancia Dioh, Marra parte dalla panchina. Scongiurato il pericolo nebbia per il big match del girone. Dioh si libera bene, bravo Lofiego ad uscire fuori area con il tempo giusto. C’è un’insolita apprensione nella difesa del Victor, il pasticcio viene risolto con un calcio d’angolo. Ancora Dioh protagonista il centroavanti scivola da solo in area, giusta la decisione di lasciar correre del direttore di gara. Manca il giallo a De Queiroz sulla ripartenza Sampaimola. Giallo che poi viene estratto per Lombardi per il fallo successivo. È un Victor poco tranquillo e che sente troppo la partita quello dei primi minuti, conseguenza il gol in mischia di Mazza. È solo l’11° e il Sampaimola mette la momentanea freccia. Più sciolti i gialli di Orecchia, vola Alessandrini sulla sinistra, sceglie bene il tempo dell’uscita con i piedi Pazzini. Si libera come meglio non avrebbe potuto Dioh, il numero 9 lotta su tutti i palloni, poi serve sul piatto d’argento un rigore in movimento per Ambrosini, troppo soft, morbido nell’occasione l’ex Rimini. Si è visto subito che era in grande giornata e Dioh ricaccia il Sampaimola alle spalle con il diagonale vincente che ristabilisce la parità poco dopo la mezz’ora. Dioh trascinatore. Dopo aver subito per frenesia nella prima parte, cresce a dismisura il Victor nella seconda parte del primo tempo. Dioh impegna ancora Lofiego. Furbizia di Ambrosini, che si divora un gol incredibile, il portiere del Sampa si salva in angolo. Sul primo, ancora Ambrosini trova una deviazione, sul secondo Monaco trova la respinta sulla linea di un difensore in maglia gialla. Nel momento di totale dominio biancoazzurro, arriva il raddoppio Sampaimola con il colpo di testa di Cerasuolo. Subito Victor nella ripresa con Lorenzo Lazzari, prima alla conclusione, fuori. Poi al servizio per Gramellini, altra conclusione a lato. E allora la responsabilità se la prende ancora una volta Lazzari, la crescita di questo ragazzo è esponenziale. Primo gol per lui in campionato con la maglia biancoazurra nella giornata più importante. Il Victor sembra un vulcano in eruzione, il sorpasso arriva con il capitano Alex Ambrosini, nono gol in campionato per l’ex Rimini. Cedono i bulloni del Sampaimola sull’impeto biancoazzurro. Numero di Ambrosini per Morelli che fa fascia e infila Lofiego per il poker. Annullato un gol a Derjai che infila Pazzini con la mano. Nell’occasione infortunio per il portiere del Victor e gioco fermo per alcuni minuti. Tosi - Lazzari - Dioh palo esterno. Applausi anche dai membri Fsgc. Presenti il Segretario Generale Zafferani, il membro Luca Albani e il CT Fabrizio Costantini. La “manita” di Mantovani certifica la supremazia totale eccezion fatta per i primi 25/30 minuti. Vittoria sofferta, voluta, cercata, meritata, pesantissima contro una degna avversaria come il Sampaimola che non esce ridimensionata, ma torna a - 5 . All’Acquaviva Stadium, dopo 8 minuti di recupero, Victor San Marino batte Sampaimola 5-2. Victor campione d'inverno.

Di Lorenzo Giardi

