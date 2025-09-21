D'Antoni: “da uno come De Rossi posso solo imparare” Malgrati: ”l'espulsione è stata decisiva”

David D'Antoni allenatore Ostiamare “l'espulsione ci ha messo la strada in discesa. Nel primo tempo abbiamo un po' sofferto, Con De Rossi ho un grande rapporto, un onore per me avere un Presidente come lui dal quale posso solo imparare, come vedete è qui anche oggi, ci segue sempre è questo per noi è solo uno stimolo”

Andrea Malgrati: “Ci complichiamo la vita da soli, non mi aspettavo un gesto del genere da uno dell'esperienza di Mario Merlonghi. Con lui ho già parlato e non mi va di commentare ma l'espulsione ci ha tolto quanto di buono abbiamo fatto nel primo tempo. Un vero peccato”









