SERIE D D’Este - Cassani: ”Ci guarderanno con occhi diversi ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso” Nel dopo partita ha parlato l’autore del gol D’Este e il tecnico del Victor Cassani

Il tecnico del Mezzolara Michele Nesi non si è fermato in sala stampa, i padroni di casa hanno contestato il presunto fallo di D’Este sul difensore sul gol realizzato. Nicholas D’Este sempre molto pacato non cerca polemiche e - dichiara - la classifica è bella ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso. Stefano Cassani: ”Se ci guarderanno con occhi diversi, pazienza, lo posso capire, ma noi dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo da inizio stagione”.

