Da 0-2 a 2-2: la San Marino Academy ferma il Frosinone

Con cuore e forza di volontà la San Marino Academy strappa un bel pareggio contro il Frosinone: un 2-2 che permette alle biancazzurre di centrare il terzo risultato utile nelle ultime 4 e restare fuori dalla zona retrocessione. Ad Acquaviva è un tempo a testa, meglio le ciociare nel primo che avrebbero la clamorosa occasione per sbloccarla con Nocchi dal dischetto, ma è monumentale Francesca Montanari a respingere, all'esordio stagionale. Nocchi avrà poi modo di rifarsi nei primi 45': prima trova De Matteis a centro area, l'attaccante gialloblu gira di testa e firma il vantaggio Frosinone, poi la numero 10 si mette in proprio e batte Montanari in diagonale per lo 0-2.

Sembra finita ma l'Academy torna in campo con altro piglio, aggredendo le avversarie e costruendo chance in serie. Al 71' Cuciniello si avventa sul cross, centra il palo e poi ribadisce in tap-in per il gol che accorcia le distanze. Quasi allo scadere Martina Sechi fa tutto alla perfezione: stop e destro in girata che muore sotto l'incrocio dei pali per il 2-2 che porta San Marino a quota 8 in classifica, a +4 sul Venezia penultimo. Prossimo impegno il 7 dicembre in trasferta contro la Freedom.



