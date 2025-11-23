QUALIFICAZIONI MONDIALI Da Cipro alla Romania: 39 subite, 2 fatte, 100 volte Vitaioli, Sammaritani giovane esordiente Si è chiuso il girone di qualificazione della squadra di Roberto Cevoli.

San Marino chiude le qualificazioni mondiali con un bilancio di 39 reti subite e 2 segnate. Il cammino dei Titani si era aperto con la sfida contro Cipro, per chiudersi contro la Romania. Altro livello il girone mondiale rispetto alla Nations League che ha regalato la storica promozione in Lega C, e per un mesetto fatto sognare anche di giocare un incredibile play off per i mondiali. Un girone che può essere anche punto di partenza nel progetto di crescita della Nazionale che ha rinnovato e puntato sempre di più sui giovani. Fatta eccezione per Dante Rossi e Matteo Vitaioli, i due senatori del gruppo di Roberto Cevoli, l'annata della Nazionale è stata segnata anche per l'esordio di Matteo Sammaritani, che all'età di 16 anni, 4 mesi e 2 giorni è diventato il più giovane esordiente nella storia della nazionale sammarinese. Per il classe 2009 esordio con l'Austria e presenza contro Cipro al ritorno. Il girone è stato tosto, con cinque reti subite in casa dalla Romania e soprattutto le dieci della trasferta di Vienna, la partita più difficile per la squadra di Roberto Cevoli, che ha lasciato scorie anche nella successiva gara casalinga contro Cipro, sulla carta, ranking alla mano, la meno insidiosa del girone. Kastanos e compagni sono passati allo Stadium 4-0. Lucide e precise le analisi del ct sammarinese, che spesso ha chiesto più coraggio e maggiore attenzione alla sua squadra. Le reti subite, troppe, sono arrivate da errori, che anche lo stesso ct ha valutato come evitabili e sui quali si continuerà a lavorare per meglio affrontare i prossimi impegni. Il cammino mondiale ha portato in dote anche due reti, quelle di Samuele Zannoni e Nicolas Giacopetti, entrambe alla Romania tra andata e ritorno. Quella dell'attaccante aveva portato in vantaggio i Titani a Ploiesti. Un vantaggio durato 11 minuti prima dell'autorete di Dante Rossi. A proposito, piccola nota statistica: tre gli autogol segnati, tutti a favore della Romania. Ma il percorso va anche ricordato per l'ottima prova in Bosnia. Partita decisa nella ripresa dal gol di Dzeko. A Zenica, i Titani hanno senza dubbio giocato la miglior gara del girone, fatta eccezione per quella contro la Cechia in amichevole persa sempre di misura. Nelle dieci gare internazionali giocate, c'è anche l'amichevole di Malta, con tanto di rete su rigore di Nicola Nanni. Annata che va chiusa considerando anche l'aspetto delle molte, troppe assenze per infortunio nelle ultime gare giocate e per lo storico traguardo di Matteo Vitaioli. Il capitano sammarinese fa 100 presenze con la maglia del Titano diventando il primo calciatore biancoazzurro a raggiungere questo traguardo che gli permetterà nella prossima gara ufficiale di San Marino di ricevere anche il premio speciale che la UEFA ha istituito nel 2011 per i calciatori europei che hanno raggiunto il traguardo delle 100 presenze con le rispettive squadre nazionali.

"Il bilancio se guardiamo a certi risultati dovremmo pensare a delle cose non buone, - ha detto il presidente FSGC Marco Tura - in realtà io ho visto crescere la squadra moltissimo, in tanti elementi, consapevoli del fatto che questa competizione era più impegnativa della Nations League che ci aveva regalato grandi soddisfazioni. Io credo che abbiamo gli spunti per lavorare affinché anche in futuro questa squadra possa darci altre soddisfazioni. I ragazzi sono splendidi, danno tutto fino alla fine, lo staff è tecnicamente molto preparato, la passione non manca, quindi perché no, dobbiam continuare ad essere ottimisti".

