NAZIONALE Da Gibilterra ad Andorra, per San Marino un altro impegno internazionale Dopo la partita in Nations League, per la squadra di Roberto Cevoli è in programma l'amichevole di domani con diretta su San Marino RTV.

Archiviata la sfida di Nations League contro Gibilterra, la settimana internazionale di San Marino prosegue con l'amichevole contro Andorra. I Titani hanno raggiunto l'aeroporto spagnolo di Lleida, da dove la delegazione biancoazzurra è partita in pullman per Andorra. Per la quarta volta nella sua storia San Marino sfida Andorra. Quella di domani sarà la seconda amichevole tra queste due nazionali. Sono 25 i giocatori a disposizioni del ct Roberto Cevoli, non fa parte di questa trasferta l'attaccante Filippo Berardi, come già si sapeva alla vigilia di Gibilterra. Da valutare le condizioni di Dante Rossi, uscito durante il primo tempo per l'acutizzarsi di un'infiammazione al ginocchio.

Il primo confronto con Andorra risale al 2017, ko a Serravalle. Poi due sfide di qualificazioni ai mondiali 2022. L'unico precedente a La Vella è del 2 settembre 2021, con sconfitta per 2-0. Oggi pomeriggio è previsto l'allenamento di rifinitura. Ieri una sessione di scarico e recupero per chi è partito titolare, palestra per il resto della squadra. Tra questi anche il difensore Filippo Fabbri tornano in nazionale dopo l'intervento alla spalla.

“Passare così tanto tempo fuori dal campo per me è stata veramente dura. Tornare a giocare anche un quarto d'ora, quello che ho fatto, per me è stato veramente importante”.

Sicuramente ci sarà un po' di turn-over, magari anche possibilità di giocare un po' di più domani contro Andorra, che è comunque un altro test importante.

“Sì, domani sicuramente è un test importante. Ancora non sappiamo chi giocherà. Però queste due partite per me sono importanti appunto per riprendere anche la condizione fisica. Mi sono allenato tutti i giorni, però chiaramente la partita è un'altra cosa. Da parte mia mi sento veramente pronto, non ho dubbi. Chiaramente il campo parlerà”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: