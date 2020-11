NAZIONALE Da Gigi Benedettini a Mirko Palazzi, quando la Top11 parla anche sammarinese Nel 1993 il portiere era stato inserito nella squadra della settimana della Gazzetta dello Sport, oggi il difensore fa reparto con Acerbi.

Un evento raro, ma non unico vedere un calciatore sammarinese inserito nella top11 del calcio internazionale. Quella di Mirko Palazzi, selezionato nella squadra della settimana della piattaforma 365Scores è almeno la seconda volta di un calciatore del Titano. Nell'aprile del 1993 era già successo a Gigi Benedettini dopo la super prestazione in Polonia. Partita finita 1-0 per i padroni di casa, decisa solo dalla rete di mano di Furtok, che contro i biancoazzurri firmò il decimo e ultimo gol in carriera con la sua nazionale, il portiere biancoazzurro era stato inserito nella Top11 della Gazzetta dello Sport.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Un salto nel passato per sottolineare ancor di più la soddisfazione di Mirko Palazzi. Tanti volti noti del calcio internazionale, tra i quali spicca proprio Mirko Palazzi, che grazie anche alla sua ottima prova ha contribuito allo 0-0 contro Gibilterra.



I più letti della settimana: