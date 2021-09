NAZIONALE Da lunedì in vendita i biglietti per San Marino-Andorra Si gioca il 12 ottobre al San Marino Stadium

Da lunedì in vendita i biglietti per San Marino-Andorra.

Nel mese di ottobre torneranno gli impegni della Nazionale di San Marino nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Esauriti i triple header (blocchi di tre incontri nella stessa finestra internazionale) resisi necessari per recuperare i due incontri normalmente calendarizzati a giugno e che quest’anno – complice lo slittamento di Euro 2020 – non sono potuti essere fissati in agenda dalle formazioni del Vecchio Continente. Saranno dunque due le partite che attendono i Titani tra meno di un mese: prima la trasferta a Varsavia, per incrociare la Polonia di Lewandowski a domicilio, nella splendida cornice del Stadion Narodowy. Impianto dove la Nazionale ha già giocato, ormai oltre otto anni fa, facendo un’ottima figura. A chi si fosse fermato al tabellino (0-5, con due rigori contestati e arrotondamento definitivo al 90’+2’), vale la pena ricordare la fuga di Rinaldi da centrocampo, interrotta dall’uscita a valanga di Boruc. Rientrati dalla capitale polacca, San Marino sarà impegnato dalla sfida che probabilmente tutti attendono con maggior trepidazione, vale a dire Andorra.

Allo Stadium non per Robert Lewandowski o Harry Kane, piuttosto per spingere i Titani verso una sfida potenzialmente di assoluto interesse anche dal punto di vista del risultato. I pirenaici hanno dimostrato tutta la loro solidità e compattezza lo scorso 2 settembre, imponendosi 2-0 con due piazzati. Resta un secondo tempo nel quale si è pressoché giocato solo nella metà campo di quelli di casa ed il rammarico per una frazione – la prima – regalata. Va da sé che in una partita del genere, l’apporto del pubblico del San Marino Stadium potrà risultare determinante – molto più che in altre serate –. Da lunedì 20 settembre 2021 sarà possibile riservare il proprio posto, tenendo in debita considerazione che l’ingresso sarà sempre limitato ad un numero chiuso di spettatori e ben sotto la capacità massima dell’impianto. Per garantirsi un tagliando, le modalità saranno le canoniche: in tutti i punti vendita VivaTicket in Italia e Repubblica di San Marino (consulta l’elenco qui: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv?) oltre che presso la Segreteria Federale della FSGC, da lunedì al venerdì ad eccezione del giorno di gara, quando il tagliando sarà acquistabile direttamente alla biglietteria del San Marino Stadium se ancora disponibili. Come detto, l’impianto riaprirà per circa 500 persone e l’accesso sarà garantito ai soli soggetti in possesso di tessera di avvenuta vaccinazione, Green Pass o tampone con esito negativo datato non più di 48 ore precedenti all’arrivo.

