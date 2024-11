ALLENATORI Da San Marino al Tajikistan, la nuova avventura di Marco Ragini L'allenatore giramondo continua il suo viaggio dopo 19 diverse nazioni e 4 continenti. Per il tecnico sammarinese è già arrivata una storica qualificazione alla fase finale della Asian Cup con l'under 17.

Lo abbiamo ribattezzato l'allenatore giramondo, Marco Ragini ha iniziato una nuova avventura in Tajikistan, dopo aver allenatore in 19 diverse nazioni e in quattro continenti. Sulla panchina della nazionale under 17 ha conquistato una storica qualificazione alla fase finale della Asian Cup dopo aver stravinto il girone con 38 gol realizzati e appena 1 subito in tre partite giocate:

"Abbiamo stravinto, perché la parola giusta è stravincere il nostro girone. - ha raccontato Marco Ragini ct del Tajikistan U17 - Adesso per il prossimo aprile, abbiamo la fase finale della Asian Cup in Arabia Saudita e spero di far bene, perché il mio intento è quello di portare questi ragazzi ai mondiali. Bisogna classificarsi entro le prime otto posizioni. Io penso che a questo punto sognare non è sbagliato, quindi sono contento di questo"

Senti Marco, noi ti abbiamo ribattezzato qualche anno fa, un po' l'allenatore giramondo, ma in questo tour del mondo, quando è che Marco Ragini arriva in Italia?

"È un amore che deve nascere da entrambe le parti. Io sono disponibile a poter tornare a lavorare in Italia, però in questo momento, voglio essere sincero, ho delle buone soddisfazioni e vorrei cavalcare l'onda, se così si può dire. Questo non è un punto d'arrivo, ma secondo me è uno step importante".

So che sei molto attento anche a tutto quello che succede nel tuo paese, quindi a San Marino. Questa è una settimana comunque importante perché, come avrai saputo, San Marino gioca contro Gibilterra in Nations League. Nel caso dovesse arrivare un successo per la prima volta, San Marino addirittura salirebbe di Lega.

"Sono molto felice per Roberto Cevoli perché, oltre a essere un amico, io lo stimo tantissimo come allenatore. Credo che sia la continuità dell'ottimo lavoro che ha fatto Fabrizio Costantini. Secondo me abbiamo una buona base per poter ottenere questo successo. Dal mio punto di vista, tutto questo sfocia nel fatto che abbiamo dei buoni tecnici sammarinesi. Forse dovevamo iniziare un po' prima a poter lavorare con i tecnici sanmarinesi. Però meglio tardi che mai".

Un'ultima cosa Marco. La organizziamo questa amichevole tra Tajikistan e San Marino?

Sarebbe stupendo, sarebbe veramente stupendo. Si può fare, adesso proviamo. Sarebbe una cosa stupenda poterlo giocare a San Marino.

