Dal Bala al Fola, il Tre Fiori si rinnova e vince ancora

Da un Morgagni oscurato dal black out a un'assolata serata in Lussemburgo, da un inusualmente afoso pomeriggio gallese alla partita perfetta del San Marino Stadium. Queste le tappe, tra andata e ritorno, delle gioie di coppe del Tre Fiori, ripetutosi 4 anni dopo quell'impresa che fece capire che sì, anche il calcio sammarinese può dire la sua. Dall'Europa League alla Conference, sempre col gialloblu addosso ma con squadre diversissime per componenti e percorso.

Fortunato negli episodi ma anche tatticamente perfetto il Tre Fiori di Matteo Cecchetti, che capì come imbrigliare il monotematico Bala Town, ne capitalizzò subito i disastri difensivi e poi, tra secondo tempo e ritorno, si mise a protezione del tesoretto. Giocando di rimessa – per consapevolezza dell'altrui superiorità – ma senza lasciare nulla al caso, tra l'altro con la necessità di rivoluzionare il centrocampo tra una partita e l'altra.

Viceversa, il Tre Fiori di Andy Selva è una squadra composta da gente con in curriculum tanta Serie B e C – De Falco e Pezzi – e altri che militano, o hanno militato a lungo, in D. Squadra che pian piano ha preso consapevolezza del proprio valore – ridimensionando al contempo quello del Fola Esch – e che di conseguenza è cresciuta in corso d'opera: attendista in principio, ha alzato gradualmente il proprio livello, ha vinto di cinismo all'andata e ha dominato il ritorno, partendo a gas aperto e chiudendola in 50'.

Tratto d'unione dei due passaggi del turno la programmazione, con scelte vincenti sia nel mercato - da Pizzolato e Vassallo ai 6 titolari “nuovi” visti col Fola – che dei due allenatori, intuendone le qualità poi risultate decisive per fare il colpaccio. E poi ci sono i tre giocatori del bis, quelli presenti sia ora che allora: Nicola Della Valle, Andrea Tamagnini e Giacomo Pracucci, autore del 2-0 contro il Bala e unico ad essere sceso in campo in ambedue le spedizioni.





Nel video le parole di Giacomo Pracucci, centrocampista del Tre Fiori.