Tantissimi addetti ai lavori, la Federcalcio al gran completo ed anche il Commissario Tecnico della Nazionale Sammarinese Franco Varrella, presenti alla Sala Polivalente di Serravalle per un appuntamento dedicato al calcio giovanile. Dal campo alla realtà, questo il titolo di una serata condotta da Angelo Colombo, responsabile dell’attività di base del Monza calcio e con la presenza dell'ex calciatore della Sampdoria, Vincenzo Iacopino e di Carlo Chiarabini, responsabile del settore giovanile della San Marino Academy. Il ruolo degli istruttori nel trasmettere i valori che rappresenta lo sport ma anche le difficoltà a cui vanno incontro i giovani calciatori. Approfondimenti e riflessioni sulle dinamiche che quotidianamente coinvolgono i giovani calciatori e i loro istruttori. Un percorso di crescita che prevede concetti ben precisi come il sacrificio, l' educazione, il rispetto ma anche e sopratutto il divertimento. Aspetti e regole fondamentali, in campo ma anche nella vita di tutti i giorni.