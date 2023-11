QUALIFICAZIONI EURO2024 Dall’alba a notte fonda: la Nazionale è in Kazakistan Dopo circa 16 ore di viaggio i Titani sono arrivati nella capitale Astana in vista del penultimo impegno delle qualificazioni ad Euro2024. Si gioca venerdì alle ore 16 italiane, il CT Costantini ha convocato 23 giocatori.

Un’odissea iniziata con le prime luci dell’alba in Repubblica e terminata a notte inoltrata in Asia Centrale. L’ultima trasferta del 2023 per la Nazionale di San Marino è anche quella più complicata, logisticamente parlando: quasi 16 ore di viaggio - scalo a Istanbul compreso - per raggiungere il gelido Kazakistan, che accoglie i Titani con temperature vicinissime agli 0 gradi.

Proprio dalla capitale Astana parte il doppio impegno conclusivo per i ragazzi di Fabrizio Costantini nelle qualificazioni ad Euro 2024: venerdì si affronta la Nazionale dei Falchi - ancora in corsa per uno storico pass in vista della fasi finali della prossima estate in Germania - mentre lunedì si chiude allo “Stadium” contro la Finlandia . Non sarà certamente facile per i biancazzurri che però hanno ancora in testa e nelle gambe la splendida prestazione di ottobre contro la Danimarca, quando solo un pizzico di fortuna in più sarebbe forse bastato per ottenere qualcosa di unico.

Da lì vuol ripartire anche il CT Costantini che ha convocato 23 giocatori: rispetto a un mese fa mancano Cevoli e Ceccaroli, torna Mirko Palazzi pronto a fare 74 con la maglia della Nazionale. Ad accompagnare i ragazzi in Kazakistan anche il presidente della Federcalcio, Marco Tura.

Nel servizio l’intervista a Marco Tura, presidente FSGC

