NAZIONALE Dalla Nations League segnali importanti per la nazionale di San Marino Soddisfatto il Presidente della Fsgc Marco Tura: "Con l'Albania la migliore partita della Nazionale che abbia visto in 30 anni"

Dalla Finlandia all’Albania, la Nazionale di Roberto Cevoli ha attraversato una fase importante del proprio percorso di crescita. Per la prima volta nella sua storia, San Marino è riuscito ad affrontare quattro gare ravvicinate offrendo prestazioni complessivamente positive e mostrando segnali incoraggianti anche sul piano della tenuta fisica. Il nuovo calendario della Nations League, che ha suscitato le perplessità di alcuni commissari tecnici, tra cui Roberto Mancini, ha invece incontrato il favore di altri allenatori, come Roberto Cevoli e Rolando Maran, entrambi soddisfatti della formula.

In casa sammarinese, tuttavia, le quattro partite in rapida successione rappresentavano un’incognita, soprattutto per il rischio di esaurire le energie con il passare degli impegni. I biancazzurri hanno invece risposto sul campo, chiudendo il ciclo in crescendo. Lo 0-0 del primo tempo contro la Bielorussia aveva rappresentato un primo segnale positivo, ma è stato soprattutto il grande secondo tempo di Tirana a confermare i progressi della squadra, arrivata a un soffio da un risultato storico in Lega C.

I numeri raccontano di 16 reti subite e una realizzata, quella di Lorenzo Lazzari, al suo terzo centro con la maglia della Nazionale e autore del 45° gol nella storia dei Titani. Una rete che avrebbe potuto assumere un valore ancora più significativo, se il rigore trasformato da Asllani al 93’ non avesse vanificato la possibilità di conquistare un risultato prestigioso.

Al di là dei numeri, uno degli aspetti più significativi riguarda proprio la gestione dei quattro incontri ravvicinati. La preparazione atletica dei sammarinesi ha fornito risposte importanti: nonostante un minutaggio differente tra i vari giocatori, la squadra ha mantenuto un buon livello di condizione fisica, riuscendo a esprimersi al meglio proprio nella parte conclusiva del ciclo. Come sottolineato più volte da Roberto Cevoli, sono stati spesso i dettagli a fare la differenza.

La sconfitta contro la Finlandia ne è stata probabilmente l’esempio più evidente, con l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo che ha ulteriormente complicato la situazione. Già nella successiva sfida casalinga contro l’Albania, però, i Titani avevano mostrato una reazione convincente. In quell’occasione, a pesare erano stati soprattutto gli episodi in fase offensiva, con due clamorose opportunità non concretizzate.

Poi sono arrivate Budapest e Tirana, due tappe che hanno completato un percorso di crescita. In particolare, la prestazione in Albania ha lasciato indicazioni importanti, confermando una Nazionale capace non soltanto di reggere quattro impegni ravvicinati, ma anche di alzare progressivamente il livello delle proprie prestazioni. Un segnale incoraggiante per Roberto Cevoli e per un gruppo che, al di là dei risultati, continua a costruire la propria identità.

(Nel video l'intervista con Marco Tura - Presidente FSGC)

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