CLUB BENEFITS PROGRAMME Dalla UEFA quasi 1 milione di euro per i club sammarinesi Tra i 900 club beneficiari dei fondi per la partecipazione alle competizioni europee per Nazionali, anche 12 del Titano. Grazie ai calciatori biancoazzurri sorridono anche le squadre romagnole e non solo.

Oltre 900 club si dividono la cifra record di 233 milioni di euro dalle competizioni UEFA per Nazionali per il periodo 2020-2024. Le squadre professionistiche e quelle dilettantistiche delle 55 associazioni nazionali affiliate accedono ai contributi in base ai meccanismi concordati tra UEFA e ECA.

A San Marino spetta circa 1 milione di euro. Sono 12 i club del campionato sammarinese ad accedere a questi contributi. Quello con l'indennizzo maggiore è il Cosmos pari a una quota di 209 mila euro, a seguire La Fiorita con 187 mila euro. Sul terzo gradino a pari contributo il Tre Penne e la Virtus con 114 mila euro a testa.

Dalle convocazione dei calciatori sammarinesi arrivano contributi anche a club italiani. Al Tropical Coriano circa 98 mila euro, al Pietracuta 95 mila, al Victor San Marino 70 mila. Seguono per esempio: Cattolica 26 mila, il Diegaro 22 mila, Valfoglia 15 mila, Fya Riccione 15 mila.

I club hanno ricevuto una quota uguale per ogni giocatore convocato per le partite di Nations League e qualificazioni europee, ai quali si aggiunge una quota variabile in base alla partecipazione alle fasi finali delle competizioni internazionali tenendo conto anche della categoria.

Questo il dato specifico per San Marino:

Cailungo 10.977 euro

Cosmos 208.563



Juvenes-Dogana 40.249

La Fiorita 186.609

Libertas 43.908

Fiorentino 62.203

Folgore 87.816

Murata 32.931

Pennarossa 36.590

Tre Fiori 58.544

Tre Penne 113.429

Virtus 113.429

