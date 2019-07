Dani Alves cerca una squadra, il Tre Fiori gli offre buon calcio e piadina

"Ei Dani! Abbiamo visto il tuo Cv, niente male ! Noi siamo il Tre Fiori, la squadra più titolata della Repubblica di San Marino Ti unisci a noi per vincere altri trofei? Saremmo contenti di accoglierti qui a San Marino! Buon calcio e piadina deliziosa ti aspettano!

Svincolato e in cerca di una nuova squadra, dopo il Paris Saint-Germain, Dani Alves ci ha scherzato su, postando su Instagram una (finta?) candidatura, con preghiera alle società europee e non, di prendere visione del suo curriculum. Il Tre Fiori ha colto la palla al balzo, offrendogli l'ingaggio a suon di trofei, essendo la squadra più titolata in Repubblica, "buon a calcio e piadina". Uno scambio scherzoso e ironico che ha fatto sorridere gli utenti 'social' ed è stato rilanciato dai maggiori siti web sportivi.

"La piadina potrebbe fare la differenza", si legge su un tweet. Comunque vada a finire, chapeau alla squadra sammarinese, che ha festeggiato proprio quest' anno i 70 anni.