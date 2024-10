Daniele Arrigoni: "Partita difficile, ma ce la giochiamo con tutte le nostre forze"

L'intervista a Daniele Arrigoni

"La partita è difficile come tutte per noi - ha sottolineato il coordinatore delle nazionali di San Marino Daniele Arrigoni - però chiaramente abbiamo fatto un salto di qualità nella mentalità. La partita è difficilissima, però ce la giocheremo con tutte le nostre forze. Ci arriviamo purtroppo con qualche defezione, che è un po' di dispiace perché qualche ragazzo in più ci avrebbe dato una mano".

Rispetto ad altre situazioni, però rientrano anche giocatori come Berardi, Fabri, Lazzari, esce Golinucci, però comunque sono 26.

"Sono 26 perché la scelta dell'allenatore nell'ultimo periodo è stata quella di guardarsi un po' attorno per capire. Qualche ragazzo è riuscito ad entrare in pianta stabile, molto giovane, e questa è una cosa che ci fa piacere. So che le abbiamo recuperate dal punto di vista della presenza, però ci sono dei ragazzi come Lazzari e Fabbri che non hanno fatto partite. Non so che tipo di disponibilità ha l'allenatore, ma questa sarà una questione dell'allenatore, a me non interessa. Però sono convinto che abbiamo delle grandi motivazioni per fare buone cose. Poi sappiamo anche qual è la nostra dimensione e sappiamo le difficoltà".

Quando si affrontano due squadre abituate ad aspettare, diventa forse un po' più complicato per capire chi fa la prima mossa?

"Questa è una domanda che io mi faccio da 2-3 anni. Volevo arrivare a potersela giocare con le squadre che sono leggermente più forti di noi. Ultimamente ci stiamo riuscendo onestamente, magari concedendo qualcosa, però sono curiosissimo anch'io di vedere lo sviluppo della partita di domani sera, perché anche per me è una novità. La sento in maniera particolare, perché è la prima volta che ci capita di avere a affrontare questa tipologia di partita dove può succedere di tutto".