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Daniele D’Adamo in Estonia per le Qualificazioni ai Mondiali di futsal

L'arbitro internazionale è stato designato per il minitorneo che ha coinvolto Estonia, Grecia, Norvegia ed Israele

16 apr 2026
Foto ©EJL
Foto ©EJL

 è stato recentemente designato per il minitorneo che ha coinvolto Estonia, Grecia, Norvegia ed Israele.

L’arbitro internazionale di futsal per San Marino, Daniele D’Adamo, è stato recentemente designato per il Turno Preliminare di Qualificazione ai Mondiali FIFA Futsal 2028 nel minitorneo tra Estonia, Grecia, Norvegia ed Israele.

In particolare è stato designato per Grecia- Israele (arbitro 2, risultato finale 2-4) ed Estonia-Israele (arbitro 1, risultato finale 4-4), oltre ad aver ricoperto il ruolo di terzo ufficiale in Norvegia-Estonia, secondo incontro della prima giornata di gare osptiate a Jõhvi, in Estonia.

I padroni di casa, grazie al successo sulla Grecia (4-3) nella partita conclusiva – in cui D’Adamo è stato designato quale arbitro 1 – hanno staccato il pass per il turno successivo insieme alla Norvegia, capace di battere Israele nello scontro al vertice.




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