SERIE D Daniele Deoma: "Il San Marino Calcio è una grandissima società. Si farà il possibile per salvarci"

Nel dopo gara di San Marino - Tuttocuoio il direttore sportivo dei Titani ha parlato del finale di stagione.

È una prestazione che dà fiducia in vista di questo rush finale di campionato?

"La fiducia per me, tra il vincere e perdere, la differenza è così minima che se ne accorgono in pochi. A me la cosa che mi interessa è che la squadra dia l'anima, come ha fatto oggi. Poi, se si perde, si perde, se si vince, si vince, se si pareggia, va tutto bene. La cosa che mi interessa, perché è sempre stata una cosa che mi ha contraddistinto nelle squadre dove io ho avuto, è dare l'anima, sudare la maglia, avere il rispetto di una grande società che noi abbiamo dietro. Perché noi abbiamo una società, io l'ho detto, ma lo voglio ripetere per l'ennesima volta, che con la categoria non c'entra nulla. Il presidente Montanari, a San Marino, diciamo che si passa il tempo. Se mi fate passare. Per la categoria, non per San Marino. Voglio essere chiaro in quello che dico perché non voglio essere frainteso. Quindi dico tranquillamente che noi abbiamo una grandissima società. Si farà il possibile per salvarci. Anche se, purtroppo, come ho detto tempo addietro, sono successe ad agosto delle situazioni che ora non voglio un'altra volta star a parlarne perché è una società che spende moltissimo. E per la posizione di classifica dove si trova il San Marino, diciamo che tante risorse sono state buttate al vento".

