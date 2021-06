FUTSAL Danilo Busignani alla Folgore Futsal

Danilo Busignani alla Folgore Futsal.

La Folgore Futsal annuncia di aver raggiunto l’accordo con Danilo Busignani, venticinquenne sammarinese che non ha bisogno di presentazioni e la cui bacheca parla da sola. Dopo un’esperienza in Italia, infatti, il giovane universale si appresta a tornare a San Marino, dove ha vinto ben cinque scudetti con le maglie di Tre Fiori, Murata e Fiorentino. “Sono tornato a San Marino per motivi lavorativi, facevo fatica a conciliare gli orari del lavoro con il fatto di poter andare a giocare fuori – le prime parole da giallorossonero di Busignani -, però sicuramente la Folgore non è stata una scelta di seconda mano perché ho molti amici e la reputo una squadra giovane che ha un grande margine di crescita. Con l’arrivo di Max Spada (il nuovo tecnico), con il quale ho un rapporto bellissimo, siamo convinti di poter fare una grande stagione.

