Danilo Girolomoni rinnova con il Tre Fiori: “Questo ciclo è appena cominciato”

Il Tre Fiori riparte dalla continuità. Il club campione sammarinese in carica ha ufficializzato il rinnovo dell’allenatore Danilo Girolomoni. A pochi giorni dall’esordio europeo di martedì 7 luglio (ore 20.30) contro i nordirlandesi del Larne, il tecnico guarda soprattutto al futuro del progetto. Questa firma è "la conseguenza naturale del percorso fatto insieme - dichiara il tecnico - Stiamo costruendo un ciclo vincente e, forse, abbiamo anche bruciato qualche tappa rispetto alle tempistiche che ci eravamo prefissati quando siamo partiti. Siamo riusciti a creare una sinergia completa con la società, che si rispecchia nel gruppo e facilita il lavoro quotidiano. Da entrambe le parti c’era la voglia di proseguire insieme, perché riteniamo che questo ciclo sia appena cominciato”.

Girolomoni sottolinea che il gruppo è rimasto praticamente intatto "nonostante le sirene del mercato e le richieste ricevute un po’ da tutti, me compreso" dice il mister. "Un’ulteriore conferma che al Tre Fiori si sta davvero bene" e che "tutti credono nel progetto e hanno voglia di continuare a crescere insieme”.

A proposito della prossima Champions League, il tecnico dichiara che "è il sogno di ogni bambino che ama il calcio. E poi arrivare in Champions significa aver vinto il campionato, quindi ha un valore ancora più grande. Portare in Europa la bandiera di una nazione - aggiunge - e rappresentare San Marino è un onore, ma anche un onere, perché gli avversari sono professionisti mentre noi no. Le differenze, soprattutto nella preparazione fisica e atletica, esistono e vanno affrontate con grande umiltà”.

In vista della partita contro il Larne, Girolomoni spiega che "sarà una sfida molto difficile contro una squadra professionistica. Noi dovremo mettere in campo entusiasmo, organizzazione e lo spirito che ci ha accompagnato in questi due anni. Giocheremo con grande rispetto per l’avversario, ma anche con l’orgoglio di esserci guadagnati questa opportunità sul campo”.







