MERCATO Dante Rossi al Tropical Coriano. Tre innesti per il Murata I bianconeri ufficializzano i centrocampisti Venerucci e Sarti e l'attaccante Donati.

Dante Rossi riparte dall'Eccellenza. Il difensore della Nazionale, reduce dall'esperienza al Foligno, ha firmato per il Tropical Coriano. Tris di innesti per il Murata: dal Cosmos arrivano l'esterno d'attacco Donati e il centrocampista Venerucci, mentre sempre a centrocampo ecco il 2003 Sarti, in prestito dalla Folgore.

