CHAMPIONS LEAGUE Davide Simoncini: "Nello spogliatoio della Libertas si era rotto qualcosa per questo ho scelto il Tre Fiori" Nel dopo partita hanno parlato il difensore del Tre Fiori Davide Simoncini e l'attaccante Bojan Gjurchinoski

Il difensore della Nazionale e del Tre Fiori Davide Simoncini, analizza la partita partendo dal fallo non fischiato ai danni di Pier Francesco Figone che ha poi generato il primo goal del Linfield. Il difensore parla anche dell'errore del fratello Aldo sul secondo goal e della scelta di lasciare la Libertas per il Tre Fiori. L'attaccante Bojan Gjurchinoski si rammarica per l'occasione sprecata

