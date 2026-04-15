De Laurentiis: "Il voto di San Marino non può pesare quanto quello dell'Italia"

Nella visione del calcio di Aurelio De Laurentiis, non c'è spazio per una San Marino che conti quanto l'Italia, l'Inghilterra o gli altri grandi o medi Paesi, almeno a livello di voti. L'inaspettato attacco del presidente del Napoli al calcio del Titano passa per una brevissima citazione all'interno una ben più lunga intervista, una goccia d'inchiostro in un mare di parole, ma che non è rimasta inosservata perché ha avuto una cassa di risonanza enorme, essendo stata rilasciata al giornale più famoso del mondo: il New York Times.

Tra una reiterata richiesta di abbassare a 16 le squadre partecipanti alla Serie A, la proposta di eliminare le espulsioni definitive, quella di ridurre i tempi di gioco da 45 minuti a 25 effettivi e varie disquisizioni incentrate su ciò che muove il sole e l'altre stelle – il denaro –, la menzione a San Marino, portata come esempio delle piccole Nazioni, arriva durante un attacco alle federazioni che reggono il gioco: Fifa e, nel caso dell'Europa, Uefa. "Parte del problema è che le grandi federazioni si basano sul sistema un membro - un voto, che incentiva i vertici del calcio a far crescere costantemente le competizioni per far avere dei ritorni di opportunità nei confronti del più ampio elettorato possibile – dice De Laurentiis al The Athletic, divisione sportiva del Times –. Devono far giocare tutti, perché hanno bisogno di voti. Così, se Ceferin (presidente della Uefa) vuole essere rieletto, deve gratificare tutti quanti. Perciò il voto di San Marino ha lo stesso peso dell'Italia o dell'Inghilterra. Per voi, questo è normale? Io non penso".

Ancora una volta, secondo il presidente del Napoli, tutto ruota attorno ai soldi, ma anche a manie di protagonismo: "Il problema è che troppe persone vogliono essere protagoniste. Uefa, Fifa, federazioni locali, creando grandi problemi. Vi chiederete il motivo. È perché vogliono soldi per se stessi".

Poi, però, lo stesso De Laurentiis ne fa una questione di soldi e allora ecco che arrivano le proposte "scomode", che ritiene necessarie per rendere sostenibili gli investimenti delle grandi squadre, ma che finirebbero per aumentare ulteriormente il divario con quelle più piccole. Anzi, quelle più piccole – e qui parliamo di club –, secondo lui, non dovrebbero neanche più arrivare ai grandi palcoscenici: "Innanzitutto, la Lega dovrebbe ammettere solo le squadre con una buona situazione finanziaria, piuttosto che quelle che accumulano debiti. Seconda cosa, non si possono avere squadre di piccole città, con soli 50.000 abitanti".

E qui l'intervistatore rimane un attimo interdetto, poi De Laurentiis argomenta: "Quando queste squadre vanno in diretta su Dazn o su Sky, quante persone guarderanno la partita? Tremila? Quattromila? E la pubblicità? Perché Sky o Dazn dovrebbero pagare tanto per questo tipo di partite?". Nel parlare di una Serie A che di fatto sarebbe divisa tra alcune squadre – "Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma" – che competeranno sempre per trofei e posti in Europa e 10 squadre che lotteranno per non retrocedere, De Laurentiis pone anche dei paletti "Quindi devi avere almeno un milione di tifosi – dice –. Se ne hai 100.000 o 200.000 devi stare in un'altra sezione”, sostenendo che il Napoli ne abbia “100 milioni”.

Se la visione di De Laurentiis fosse applicata alla realtà, non potrebbero più esserci favole come quella del Sassuolo (41.000 abitanti), stabilmente in Serie A per una decina d'anni, prima di una retrocessione e di un immediato ritorno al piano alto, niente più realtà come il Como (83.000) che puntino all'Europa che conta già al secondo anno di Serie A grazie a un grande investimento, e niente più squadre come l'Atalanta (120.000), che, grazie a una gestione oculata, a un ricambio continuo di giocatori e a un allenatore visionario, passino dalla lotta alla retrocessione a una lotta costante per andare in Europa, vincendo pure un trofeo continentale. E, sì, togliendo anche spazio – sul campo, con merito sportivo – alle altre grandi, Napoli compreso, lo scorso anno arrivato decimo.

La Federazione sammarinese giuoco calcio (Fsgc) preferisce non esprimersi sui commenti del presidente del Napoli a riguardo di San Marino, ma la sua intervista (che conta numerosi ulteriori passaggi, diversi dei quali parimenti controversi) non è passata inosservata e ha già scatenato le prime reazioni nel mondo del pallone italiano e di certo continuerà a far discutere.







