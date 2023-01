CAMPIONATO SAMMARINESE De Lucia risponde a Prandelli: 1-1 in Cosmos-Tre Fiori, finale incandescente Il pareggio nel big match regala il titolo "platonico" di campione d'inverno a La Fiorita, nonostante il turno di riposo. Nel primo tempo meglio il Cosmos di Berardi con il vantaggio di Prandelli, nella ripresa l'1-1 del Tre Fiori di Selva con De Lucia.

Tra i due litiganti alla fine gode La Fiorita che, pur essendo di riposo, si laurea campione d’inverno nel Campionato Sammarinese. Tutto questo grazie all’1-1 nel big match tra Cosmos e Tre Fiori che si che prendono un punto, e un tempo a testa. Match equilibrato in avvio, prima chance griffata Cosmos: sponda di Guidi per Loiodice, piattone a lato dal limite. É il preludio al vantaggio gialloverde: Palazzi sfonda a sinistra, cross con il contagiri per Prandelli che si avvita alla perfezione e la infila sotto all’incrocio dei pali. Semprini é immobile, Cosmos immediatamente avanti. Il Tre Fiori non resta a guardare: Grani incorna, la sfera non scende. Ma dietro i gialloblù ballano, Serravalle gioca ad alta velocità: uno-due ad innescare la fuga di Guidi, Prandelli si fa sempre trovare pronto ma questa volta si divora il possibile 2-0. Il Cosmos insiste: Guidi é spalle alla porta ma riesce comunque a girarsi, il suo destro scheggia la traversa. Fiorentino vive di fiammate, come quella di Gjurchinoski che si prende il fondo e mette dentro, il grande ex Simoncini allontana il tiro-cross.

L’estremo difensore del Cosmos salva il risultato anche a metà ripresa, dopo una prima parte bloccata e senza emozioni: Simoncini é attento e disinnesca il mancino del nuovo acquisto Massimo Goh. Sull’altro versante i gialloverdi protestano per un possibile fallo di mano di Falzetta, non sanzionato dal direttore di gara. Il Tre Fiori prova ad alzare i giri del motore nel finale: Bernardi gira di testa ma non inquadra lo specchio. Poi sale in cattedra ancora Aldo Simoncini che si immola e chiude sul solito Goh. Nel finale però i gialloblù sembrano avere qualcosa in più e trovano il pareggio al 90’: stacco imperioso di De Lucia sul primo palo e questa volta Simoncini non può nulla. All’ultimo respiro il Tre Fiori fa 1-1 e avrebbe anche la chance del clamoroso ribaltone ma Simoncini ci mette ancora una pezza sul diagonale di Gjurchinoski. Calcio d’angolo, Grani tenta un improbabile scorpione che Simoncini si ritrova li. Nel finale succede di tutto: si scatena una rissa in campo che porta l’arbitro a mandare sotto la doccia con qualche secondo d’anticipo sia Goh che Di Maio. Ma il risultato non cambierà più: tra occasioni, gol e polemiche Cosmos-Tre Fiori si chiude con uno scoppiettante 1-1.

