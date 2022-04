ECCELLENZA De Queiroz al 95°, il Victor batte il San Pietro e accorcia sul 2° posto San Marino gioca una brutta gara, si salva col rigore parato da Pazzini e poi, quando la stagione pare compromessa, trova il gol del difensore e guadagna due punti sul Russi, ora a +4.

Ci vogliono due episodi per tenere vivo un Victor brutto, sul punto di alzare bandiera bianca su tutto e poi, quando la stagione pare compromessa, capace di un colpo doppio. Pazzini para un rigore e De Queiroz firma, al 95°, un ormai insperato 1-0 sul San Pietro in Vincoli. Ed è pure l’accorcio sul Russi, che fa 0-0 con la Del Duca e ora è a +4. In attesa della Savignanese – in campo stasera – c’è comunque almeno un punto rosicchiato sul secondo posto: per come si era messa, un mezzo miracolo.

Pazzini subito a sbrogliare su Marocchi dopo la leggerezza di Guglielmi, con quest’ultimo più efficace davanti: è lui a spizzare la punizione di Barone, Matteo Casadio la serve a De Queiroz che non inquadra di testa. Sempre Guglielmi, sempre di testa, su cross di Michelucci, Laganga in angolo. Il San Pietro comunque c’è e pian piano prende campo, pur non andando oltre al traversone sbagliato di Lombardi che scheggia la traversa.

La ripresa ha un andazzo simile, col Victor subito pericoloso: angolo di Barone sul quale Laganga sbaglia l’uscita, Greco e Guglielmi non riescono a punirlo. Ancora Barone per la testa di De Queiroz, qui Laganga è strepitoso nel salvataggio e Gjordumi completa l’opera su Santoni. Poi un lungo stop per il problema di un guardalinee – stop decisivo, visto quanto accaduto nel lungo recupero – e il primo episodio chiave: De Queiroz su Pezzi. non sembra esserci nulla ma l'arbitro indica il dischetto. E Pazzini si prende la scena, intuendo e bloccando la battuta di Gjordumi.

Situazione sintomo di un San Pietro padrone del campo: Marocchi di tacco per la bordata di Bergamaschi, Pazzini para ancora. E di nuovo Pezzi supera De Queiroz e lancia in solitudine Lombardi, che non capitalizza e viene chiuso prima da Guglielmi e poi, dopo aver eluso Pazzini, da De Queiroz. Le conclusioni fuori misura di Gimelli e Lombardi sembrano le ultime fiammate di una X già scritta, invece ecco il colpo di coda. Greco per Santoni, che non sfrutta il bis di tiri. Infine, al 95°, punizione di Barone, sponda di Carrer e De Queiroz stavolta trova l’inzuccata buona: San Marino si salva di fortuna e resta in corsa, in attesa di prestazioni migliori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: