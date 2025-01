De Queiroz al Tre Penne. Camillini nuovo tecnico del Murata

Nel fine settimana torna il campionato sammarinese. La FSGC ha comunicato la variazioni di orari e campi di due partite. Murata – La Fiorita si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 15 allo stadio Ezio Conti di Dogana, mentre Virtus – Pennarossa in programma domenica 12 gennaio si giocherà a Montecchio alle ore 17. Intanto si infiamma il mercato di riparazione con il Tre Penne grande protagonista. L'ex difensore del Victor San Marino, il brasiliano Tony De Queiroz ha rescisso il suo contratto con il Gambettola e ha scelto il Tre Penne nonostante la trattativa ben avviata con il Murata.

La nuova società bianconera aveva individuato in lui il giocatore adatto per fare da chioccia ai nove ragazzi verde/oro che fanno parte della rosa, trattativa che non si è concretizzata. Il 35enne De Queiroz, nonostante le lusinghe, di Sampierana e Novafeltria ha optato per il biancoazzurro Tre Penne. Il Club del Presidente Selva e del DS Di Giuli, attualmente ottavo in campionato a -14 dalla Virtus capolista si rinforza ulteriormente con gli arrivi dal Cosmos dell'esterno Alessandro D'Addario e l'attaccante 39enne Giovanni Ricciardo, un passato da professionista, con le maglie di Cesena, Palermo, Siena e Acireale, in questa prima parte di stagione al Gambettola in Eccellenza.

Il Murata ha un nuovo allenatore. Si tratta dell'ex Fiorentino Michele Camillini. Con lui nello staff tecnico l'ex difensore della nazionale sammarinese Fabio Vitaioli che sarà il vice di Camillini. Murata che ha tesserato il portiere sammarinese Michele Magnani classe 2003 nella prima parte di stagione alla San Marino Academy. La società del Presidente Lorenzo Busignani a breve, ufficializzerà diversi colpi di mercato in più ruoli per rinforzare la rosa. Oltre a D'Addario salutano il Cosmos il portiere Nicolò Celato mentre a soli 33 anni lascia il calcio l'attaccante Filippo Righini.