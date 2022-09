De Rossi trionfa in doppio con Picchione nell'Itf di Santa Margherita di Pula

A Santa Margherita di Pula, in Sardegna, Marco De Rossi, in coppia con Andrea Picchione, ha centrato il successo nel torneo di doppio all’ITF Men’s Future con montepremi 25.000 dollari. Il percorso della coppia italo-sammarinese è iniziato con il forfait al primo turno del duo britannico Martin – Ridout ed è proseguito con la vittoria ai quarti contro il russo Chapelev e l’italiano Lavagno, testa di serie numero 1 del tabellone, per 6-7 (6) 7-5 10-7.

In semifinale, poi, De Rossi – Picchione hanno superato Bessire - Licitra per 7-6 (4) 6-1, mentre all’ultimo atto hanno avuto la meglio su Baroni – Papagno per 7-6 (3) 6-2. In singolare De Rossi era uscito di scena agli ottavi. La trasferta sarda, per De Rossi, continua: infatti, scatta un nuovo torneo del circuito Itf Men’s Future.