UNDER 18 Debutto vincente Nazionale Sammarinese al torneo giovanile “Roma Caput Mundi”

Inizia nel migliore dei modi l’esperienza al torneo internazionale “Roma Caput Mundi” per la Nazionale Under 18 di San Marino. I Biancazzurrini, guidati in panchina dal CT Alessandro Loris Bonesso, hanno infatti superato col punteggio di 3-1 la selezione giovanile canadese del Prostars FC. Il successo dei Titano è griffato da Federico Ciacci, Famiglietti – a segno nella pima frazione – e Cervellini all’87’. Per i nordamericani, rete del momentaneo 1-2 a cura di Praticante. Si tratta della prima vittoria assoluta, tra tutte le partecipazioni al torneo capitolino, per la selezione sammarinese che guida la classifica del Girone B in solitaria. Termina infatti ai calci di rigore l’incontro tra CR Lazio e Galles, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari: al vantaggio gallese di Hogan, ha risposto a tre minuti dal termine Pasquire. Secondo il regolamento del torneo, sono dunque assegnati due punti in classifica al CR Lazio ed uno al Galles. Nel Girone A successi per English College FA e Italia LND: i britannici superano il Sutjeska Niksic nella ripresa con Parson, Preece ed Aldous, mentre gli Azzurri rimontano l’iniziale vantaggio greco di Soupiadis con la doppietta di Torri e l’acuto di Giachina. San Marino tornerà in campo domani pomeriggio, alle 14:30, a Colleferro (stadio Bruno Di Giulio) contro la rappresentativa regionale del Lazio.

