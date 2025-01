CAMPIONATO SAMMARINESE Déjà-vu 2024: a metà stagione è ancora duello Virtus - La Fiorita Comincia sabato il girone di ritorno: comandano i neroverdi, segue la squadra di Ceci. E occhio alla sorpresa Fiorentino

Partirà sabato il girone di ritorno del Campionato sammarinese, che, come l'anno scorso, vede una lotta a due per il titolo tra Virtus e La Fiorita. A comandare sono i neroverdi campioni in carica, primi con 38 punti, frutto di ben 12 vittorie e una sola sconfitta in 15 incontri. Ancora imbattuta la squadra di Montegiardino, che però ha pareggiato cinque volte ed è ferma a 38 punti.

Entrambe saranno chiamate nel 16° turno a una prova impegnativa: la Virtus giocherà domani (in diretta alle ore 15 su San Marino Rtv) contro il San Giovanni, ottavo, La Fiorita sfiderà domenica il Tre Penne, in affanno a metà classifica, al settimo posto, che nel girone d'andata ha pareggiato ben nove volte. Terzo è il Fiorentino, la sorpresa di questa prima parte di stagione, che a 32 punti osserva da vicino il duello d'alta classifica, sperando, magari, di poterne anche approfittare. I rossoblù affronteranno sabato alle 15 la Juvenes Dogana, 14a.

A completare gli incontri del sabato saranno altre tre gare: sempre alle 15, il Cosmos (che ha appena sostituito l'allenatore Omar Lepri con Andy Selva) affronterà la Libertas, mentre la San Marino Academy Under 22 sfiderà il Domagnano (che al momento occupa l'11a posizione, ultima valida per l'accesso ai playoff); alle 18 toccherà allo scontro diretto per il quarto posto, tra Folgore e Tre Fiori. Chiuderanno il turno, domenica alle 15, Faetano – Cailungo e Pennarossa – Murata.

