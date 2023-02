Del Duca Grama - Victor: 0-1

Diversi cambi nella formazione di Cassani nella terza partita in una settimana: Manuelli, Morelli e Marra trovano posto nell’undici iniziale. Ritmo basso nei primi minuti: Arlotti per Stellacci, sfera in mezzo Marra in ritardo. Punizione Pregnolato da buona posizione, blocca Pazzini. Ci vogliono altri 25 minuti per vedere qualcosa degno di nota, la conclusione di Sabba finisce fuori. Minuto 43, Buzi già ammonito interviene su Stellacci e l’arbitro estrae il secondo giallo. Del Duca in 10. Marra in area si gira, Zollo blocca. Il portiere del Del Duca è strepitoso nel respingere la conclusione a botta sicura di Manuelli.

Nella ripresa è il Del Duca a provarci con la conclusione alta di Pregnolato. Grande palla di Marra per Arlotti guida della palla ottimale conclusione da dimenticare. Del Duca in controllo nonostante l’inferiorità colpo di testa di Borgini pericoloso blocca Pazzini. Il Victor trova il gol senza avvisaglie: Lazzari riceve controlla e va alla conclusione sulla riga tocca Ambrosini e sfera in rete. Dopo cinque minuti di recupero il Victor porta a casa una vittoria fondamentale per il suo cammino. Allo Sbrighi di Castiglione di Ravenna, Victor batte Del Duca Grama 1-0.