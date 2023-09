SERIE D Della Balda ai possibili nuovi ingressi in società: "Prima la concretezza poi la pubblicità" La scorsa settimana il "Resto Del Carlino" ha parlato di possibili nuovi ingressi in società, facendo il nome di Gianpiero Samorì qualche anno fa accostato anche al Rimini.

Il Presidente del Victor San Marino Luca Della Balda non nasconde la veridicità delle voci uscite sul "Resto del Carlino", settimana scorsa, riguardo il possibile interessamento del gruppo Samorì per l'acquisto di quote societarie. Della Balda conferma, ma è molto chiaro nelle sue dichiarazioni. "Prima vogliamo vedere la concretezza, poi eventualmente procederemo con le presentazioni".

Nel video la sua intervista

