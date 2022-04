Derby a reti bianche: 0-0 tra Fiorentino e Tre Fiori

Il Fiorentino non riesce a sfatare il tabù Tre Fiori e il quarto derby stagionale si chiude con un pareggio che non aiuta nessuno per i rispettivi obiettivi. A Domagnano le folate di vento condizionano una partita che, dopo i bassi ritmi del primo tempo, si accende solo nel finale. Discesa di D'Addario sulla destra, Dolcini anticipa tutti ma calcia sull'esterno della rete. Tre Fiori che protesta alla mezz'ora quando a De Falco viene cancellato il possibile 1-0: Filippi, impeciso, rimette in gioco Cuzzilla che serve il capitano. Palla dentro ma Cenci fischia l'off-side. Fiorentino che si fa vedere dalle parti di Castagnoli con il solito Ben Kacem: tocco da futsal con la punta e il portiere gialloblu si fa trovare pronto.

Ripresa, Bianchi sale subito in cattedra: "paratona" sul colpo di testa a botta sicura di Adami. Altro caso da moviola: Lentini incorna, Baizan – forse con il braccio – smorza. Si continua a giocare, i rossoblu di Malandri aspettano e giocano di rimessa: sull'asse Mastrota-Ben Kacem-Castellazzi l'ex bomber de La Fiorita va in diagonale, fuori di poco. Sull'altro versante Gjurchinoski sciupa tutto non riuscendo a tenere bassa la sfera appena entrato in area. Le grandi occasioni per vincere il derby arrivano sui titoli di coda: furbata di Ben Kacem che batte rapido il corner, girata di Filippi da attaccante vero che si infrange sulla traversa. Poi D'Addario ci prova due volte: Perlaza mura il primo tentativo, Bianchi il secondo chiudendo bene lo specchio. In pieno recupero Lentini dice qualcosa di troppo al direttore di gara, seconda ammonizione e Tre Fiori in 10. Espulsione pesante in vista dello scontro diretto di giovedì sera contro la Virtus. Il Fiorentino – invece - si prende questo 0-0, pronto a fare la voce grossa negli spareggi play-off.