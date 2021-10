COPPA TITANO Derby di Fiorentino al Tre Fiori che accede ai quarti di finale di Coppa Titano Tre Fiori – Fiorentino 2-0. Con Gjurchinoski e Davide Simoncini la squadra di Cecchetti si assicura il passaggio del turno dopo l'1-1 dell'andata

Passa il turno il Tre Fiori che vince il derby di Fiorentino e si assicura i quarti di finale di Coppa Titano. La squadra di Cecchetti dopo qualche passaggio a vuoto è in crescita di rendimento. Fiorentino sotto dopo un quarto d'ora quando Gjurchinoski di testa sblocca il risultato in favore di un Tre Fiori che mette l'incontro sui binari voluti. Tre Fiori che poco dopo il vantaggio reclama il calcio di rigore per un fallo di mano sul cross del croato Gjurchinoski, il direttore di gara lascia correre. Sempre Tre Fiori con Zoumbare, Bianchi non si fa sorprendere. Nel finale di tempo anche il Fiorentino protesta per il fallo di Ghamdaoui. La frazione si chiude con un'altra conclusione del solito Gjurchinoski ma si resta sul risultato di 1-0.

Altre proteste in apertura di ripresa da parte del Fiorentino per un fallo di mano in mischia, ma anche in questo caso tutto regolare per il Direttore di Gara. Aldo Junior Simoncini si oppone alla girata di Filippi. Dall'altra parte è Bianchi a tenere il Fiorentino in partita. Il punto esclamativo su vittoria e passaggio del turno lo mette Davide Simoncini. Il centrale del Tre Fiori e della Nazionale sfrutta una palla inattiva e chiude l'incontro. Tre Fiori batte Fiorentino 2-0, la squadra di Cecchetti ai quarti di finale di Coppa Titano.

