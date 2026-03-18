"Derby" gialloblu in finale di Coppa Titano: sarà Tre Fiori-La Fiorita

La data è ancora da definire, ma lo spettacolo è certamente assicurato. La Coppa Titano sarà una questione tra Tre Fiori e La Fiorita che, eliminando rispettivamente Virtus e Juvenes/Dogana in semifinale, si sono guadagnate l'accesso alla finalissima del trofeo più antico del calcio sammarinese.

Dopo il successo in campionato, i gialloblu di Fiorentino si ripetono battendo nuovamente i detentori della coppa: ad Acquaviva termina 1-0 in favore del Tre Fiori con il gol di capitan Prandelli. Anche se con il brivido finale, vanno avanti anche gli altri gialloblu - quelli di Montegiardino - che superano 2-1 la Juvenes/Dogana grazie alle reti di Semprini e Djuric. Serravalle aveva momentaneamente pareggiato con Ghiggini ma non è bastato. Sarà “derby” cromatico all'ultimo atto di Coppa Titano.

