Derby tra San Giovanni e Libertas: le sensazioni di Manzaroli e Giambalvo

Domenica si gioca il derby del Castello di Borgo Maggiore tra San Giovanni e Libertas. Una sfida importante in ottica spareggi play-off come testimoniato dal portiere granata Mattia Manzaroli e il difensore rossonero Alessandro Giambalvo, ospiti dell'ultima puntata di Telestadio.

Queste le parole di Manzaroli: "Sarà una partita tosta perché il San Giovanni è in ripresa e anche noi, spero. Cercheremo di dare il massimo, come in tutte le partite. Secondo me potevamo avere qualche punto in più, sicuramente. Abbiamo avuto un avvio un po' difficile, anche fra infortuni e problematiche varie. Non siamo mai riusciti ad essere al 100% ogni domenica. Abbiamo sbagliato qualche partita, però adesso, come ho detto prima, speriamo di essere in ripresa. A partire da queste partite abbiamo visto qualcosa di buono, quindi speriamo"

Gli fa eco Giambalvo: "Sabato contro il Fiorentino siamo riusciti a ritrovare i tre punti che aspettavamo da tanto tempo. I risultati non ci hanno sempre premiato in base alle prestazioni che abbiamo fatto, però siamo contenti di essere tornati alla vittoria. Il nostro obiettivo da inizio anno è quello di entrare almeno negli spareggi e faremo di tutto per centrarlo. Sarà sicuramente una partita tosta, anche la Libertas sarà agguerrita. Speriamo di ottenere il meglio anche domenica".







