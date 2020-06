Deroga: si va verso il no Il Congresso di Stato deciderà nella riunione di domani, difficile una ripresa.

Il Congresso di Stato deciderà nella seduta di domani se concedere la deroga per la ripresa del Campionato Sammarinese. L'orientamento è quello di rinviare la ripresa dell'attività agonistica indicativamente verso fine luglio. Se così fosse la FSGC dichiarerà conclusa la stagione 2019/2020 comunicando alla UEFA i nomi delle tre squadre nelle coppe, Tre Fiori in Champions League, Tre Penne e Folgore in Europa League.

La nuova stagione si aprirà con il nuovo format del Campionato Sammarinese nel week-end del 22/23 agosto. Mercoledì, la UEFA deciderà nel Comitato Esecutivo, le date dei turni di qualificazione delle prossime coppe europee, confermando per settembre le prime partite della nuova Nations League.

