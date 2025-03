ARBITRI Designazioni internazionali per gli ufficiali di San Marino

Nella finestra delle Nazionali, anche gli arbitri internazionali sammarinesi protagonisti in Europa. Michele Beltrano e Gianmarco Ercolani sono stati designati per il Round 2 di qualificazione agli Europei U17 maschili in Albania, mentre Laura Cordani ha operato in Irlanda del Nord per le qualificazioni femminili. Storico debutto nel girone B1: la israeliana Sapir Berman è la prima direttrice di gara transgender a dirigere un match internazionale.

