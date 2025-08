Destinazione Moldavia per la Virtus

Intervista al team manager della Virtus Mirko Montali

Alla vigilia della partenza per la Moldavia, il team manager della Virtus Mirko Montali parla del prossimo impegno dei campioni di San Marino:

"La squadra è pronta. Abbiamo fatto ieri sera l'ultimo allenamento qui a San Marino. Il mister è stato chiaro con i ragazzi, ha chiesto quello che vuole da loro. Li ho visti pronti, carichi, quindi sicuramente andiamo ad affrontare una squadra forte, ma sono convinto che i ragazzi ce la metteranno tutta".

I convocati tutti disponibili?

"I convocati tutti disponibili, tranne due ragazzi che purtroppo non riescono a venire con noi".

Che tipo di partita vi aspettate?

"Ci aspettiamo una partita dove sicuramente ci sarà da soffrire. Loro giocano in casa, davanti al loro pubblico. Sappiamo che è un pubblico numeroso, in uno stadio importante, e quindi siamo pronti comunque ad affrontarla in maniera giusta e pronti a soffrire"